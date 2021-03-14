假借訂外送，實際上是向警局求援，這件事始終令人半信半疑，甚至覺得就是個都市傳說，不過其實在全球都有用此法成功逃離受害處境的真實案例，日前南韓「國民MC」劉在錫曾在節目中訪談一名警員，對方分享曾有名女性打電話來警局點炸醬麵，靠著警員們的機警而獲救，而這事不過發生在不久前的2018年。

劉在錫主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK(劉在街頭)》，日前某位嘉賓是現役警員，在京畿南部服務，透露2018年值勤時接到一通電話，另一頭是年輕女性的聲音，一接通就說：「這裡是某某汽車旅館，請送2碗炸醬麵來」，警員覺得困惑，但覺得不太可能打錯，因此回問：「是炸醬麵嗎？」，女生沒說話，警方接著問：「是被男友打了嗎？」，女方停頓了一下，簡短回應：「是」。

警方恍然大悟，但保持冷靜沉著，對著電話說：「跟妳男友說，炸醬麵很快就到」，並約定「敲門三聲」，就是暗號，屆時開門讓他們進入，隨後警方立刻動員，甚至細心想到如果加害者從大門貓眼看見是警察裝束，會不開門甚至威脅女方不准說話，因此特地借了外送員的衣服換上。

最後在裡應外合下，順利開門救出受害女生，事後得知女方被男友囚禁在汽車旅館房間內，遭施暴虐待,全身傷痕累累，是男友肚子餓讓她打電話叫外送，女方決定碰運氣打「112」求助，也還好警員夠機警，沒以為是惡作劇電話掛斷，並且仔細應對，才挽救一條生命。

(中時新聞網)