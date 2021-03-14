《國泰民安—塑著歷史的足跡》具有台灣的時代意義，因此獲頒國際大獎。（圖/連寶猜提供）

承續台灣在傳統文化的當代藝術對話使命，第5屆《出城》藝術展於今起連3天熱烈展出！由於展出正逢台灣百年傳統三大媽祖進香期，此次以「香路輕旅圖」為主題，跨越香路沿線8座城鎮展出。透過每座城鎮獨一無二的展覽場域，更能完整呈現出8位藝術家意所表達之作。

主辦單位表示，藝術家參展作品涵蓋，平面畫作、立體形塑、裝置藝術、影像、錄像、行為藝術等。各展場串聯起中台灣香路沿線各城鎮，跨越彰化雲林嘉義縣市。而8種展覽場域各顯其精準獨特之處：古老寺廟的幽靜地窖；鐵路穀倉的巨幅立面投影；郡守官邸的木造和室；防空洞的地底暗室；老街鐘樓的縱深宅第；鄉間古厝的合院花園；老醫院的小鎮醫生愛情故事；舊戲院的挑高敞廳。

知名陶藝家連寶猜也參與這次展出，她提供的《國泰民安—塑著歷史的足跡》作品，充滿人性的靈趣、詼諧幽默暗示，還帶有強烈的社會批評，首展時曾遭鹿港居民抗議而拆除，一度引起文化界的激烈論戰。但不久即因「具有台灣時代的意義」，在美國榮獲大獎。近二十年後再觀賞，它仍然是一件了不起的藝術之作。目前該作品於虎尾厝沙龍蓋婭基地（虎尾鎮埒內里231號）展出。

策展人陳俊德醫師表示，展覽期間正逢台灣百年傳統三大媽祖進香期，上百萬人潮徒步往返數百公里，此屆將各情境迥異的展覽場域、對應藝術作品呈現的無限可能發揮盡致，既建構了一系列當代的《出城》藝術展，也成就了台灣一條文化藝術的經典香路！

(中時新聞網)