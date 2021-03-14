全球搶打新冠疫苗，然而AZ疫苗（AstraZeneca）卻陸續傳出部分國家接種後出現不良反應，挪威今天又傳出有3名醫護人員在接種後出現出血、血栓及血小板不足等情況，挪威當局已於11日暫停施打AZ疫苗，冰島、丹麥也宣布暫停接種，台灣是否要暫緩施打，備受注目。莊人祥今表示，目前會靜待歐洲調查結果。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，歐洲國家出現施打AZ發生血栓事件，歐洲的藥品管理局也在進行調查，目前意見是施打AZ疫苗的利益較大，沒有證據直接證明血栓與疫苗有關，但我們還是會繼續觀察。

哪些疾病史不適合打AZ疫苗，以及會不會引起血栓等問題，莊人祥強調，會等歐洲管理局後續調查出爐後，再次評估，若歐洲有任何決議，指揮中心就會參照來做。

莊人祥表示，目前法國、英國、德國、義大利、韓國、澳大利亞，世界衛生組織等，都還是持續施打AZ疫苗。國內要不要暫緩施打？莊人祥說會持續觀察，靜待歐洲藥品管理局最後的調查節果，目前離開放接種還有幾天時間。

中央流行疫情指揮中心一月曾做過AZ疫苗接種意願調查，醫護意願只有30％多。莊人祥表示，有關調查意願還是參考，最後要不要打還是醫護人員的決定，不會壓著他們去打。

至於11.7萬劑AZ疫苗何時開打？莊人祥表示，FDA預計17日完成檢驗，後續還要在做貼標籤等封緘檢驗，並把疫苗運送到衛生機構都還需要時間，會宣布施打時間，等指揮官做最後說明。

莊人祥也表示，目前大致上其他國家做法是，可以針對有過敏者可以跟醫師詢問評估，若過去施打第一劑疫苗有嚴重過敏，第二劑就不要施打，台灣是否跟進還要請專家討論。

圖為接種新冠疫苗後的嚴重過敏反應及死亡事件。(指揮中心提供)

有關COVAX的疫苗還是沒收到，莊人祥表示，已經著手準備運送的問題，只要有運送的時間和數量就會立刻宣布。

至於打完疫苗後的嚴重過敏反應，莊人祥表示，英國來看AZ疫苗的嚴重過敏反應是百萬分之17.9，BNT是百萬分之21.1，對兩個廠牌來說都是罕見病例。數值很難做一個比較，但從韓國數字來看，數字比英國又更低。

另外，台灣會不會購買嬌生疫苗，莊人祥表示，事實上指揮中心就有單獨接觸過，但對方表示，只會透過COVAX提供，近日有核准緊急使用權，若他們問各會員國要不要的時時候，我們就會來討論，目前沒有這樣的訊息。

(中時新聞網)