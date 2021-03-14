阮劇團與再現劇團於嘉義縣表演藝術中心設置紀念黃民安的紀念牆。（張毓翎攝）

阮劇團與再現劇團準備鮮花與祝福的卡片，讓喜愛表演藝術、或關心民安的朋友可一同前來緬懷。（張毓翎攝）

41歲再現劇團團長黃民安（持麥可風者）13日下午在嘉義縣民雄鄉表演藝術中心草草戲劇節，於休息空檔中被發現不幸驟逝。（阮劇團提供／張毓翎嘉義傳真）

41歲再現劇團團長黃民安，13日下午在嘉義縣民雄鄉表演藝術中心草草戲劇節，於休息空檔中被發現不幸驟逝，14日縣府召開追思記者會，由文化部政務次長蕭宗煌、縣長翁章梁共同主持，會後一行人至黃民安最後演出的紀念牆默哀及獻花。檢方今日會同法醫相驗，死者是因高膽固醇血症造成心因性休克死亡，為病死。

草草戲劇節執行單位阮劇團團長汪兆謙表示，這次事件發生於昨日下午，民安於第2次和第3次演出間，於表演區後方躬身側臥休息；因民安在表演時，是飾演一名多才多藝的街友。據目擊民眾描述，皆認為民安正在以角色狀態休息，直至表演時間仍未到場，才發現事態有異，經搶救後仍宣告不治。

汪兆謙提到，再現劇和阮劇團幾乎是同期創立、進行創作，身為表演藝術工作者，經常面臨挑戰，因在長期接案狀態，他們都可能是倒下的那一人，希望藉由此次事件，讓表演藝術產業更有保障。

蕭宗煌表示，他今日代表文化部長李永得，向民安表達十二萬分的不捨與感念，同時也希望家屬節哀。藝術家將生命投入在劇場上，他們的勞動權益非常重要，文化部在《文化藝術獎助條例》修正草案，增訂「勞動權益保障」專章，目前已送立法院審查，期望可在本會期通過，讓藝術工作者有更多保障。

蕭宗煌說，對於草草戲劇節等各項藝術活動，未來文化部盡全力做最大的協助，這次突然發生這樣的憾事，令人非常難過，事發後他已指示同仁研議啟動急難救助，協助家屬後續事項處，另外也希望再現劇團未來繼續努力，必要時文化部會全力協助。

翁章梁表示，再現劇團與阮劇團長期進行文化工作，此次特別邀請民安來分享自己的創造理念，昨日民安不幸離開，願他在另一個世界安息，縣府也將全力協助家屬後續事宜，保障家屬權益。

汪兆謙說，阮劇團和再現劇團在民雄表演藝術中心設置紀念牆，並準備鮮花與卡片，讓喜愛表演藝術、或關心民安的朋友可一同前來緬懷民安這位優秀的表演者。

(中時 )