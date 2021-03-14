儘管疫苗施打的訊息不斷，新冠疫情並沒有離開人們，歐陸甚至將再啟動第三波封城、隔離，標準普爾全球評級最新指出，疫情全球大流行期間，原本預估銀行業會是各金融機構中經歷最多信用評等降級的標的，所幸各國政府部門發動前所未有的公部門支持，發揮了系統穩定的作用，因此去年第二季曾有全球逾八成受評銀行的評等展望轉為負向，今年3月重新檢視同一指標，僅有三成銀行業仍處於此不利的條件，「如果沒有政府當局的出面，銀行業的信用狀況肯定受到更大的影響。」

對於亞太區金融機構的信用觀察，標普全球評級亦就今年第一季的狀況指出，亞太區銀行業的信用損失應低於先前的預期，部份因素來自新冠肺炎疫苗大規模配送，對經濟狀況已帶來逐步改善。

不過，全球銀行業的抗疫過程，根據標普研究團隊的分析，「成也政府當局、敗也可能來自此點」，整個景氣低迷期間銀行業很大程度上一直在依賴政府的紓困，銀行業未來6至18個月內的信評支撐，公共機構亦會繼續發揮關鍵作用，政府和銀行業之間必須保持微妙的平衡，政府紓困不要過早撤出、銀行業也不能過度動用紓困經費，否則會帶來許多其他的不利後果。

目前標普分析師估測，現在截至2022年底止的二年內，全球各地的信用損失將自2019年時的水平，增加逾1兆美元，意指2020年、2021年與 2022年的預期信用損失，與 2019年實際總信用損失會增加1兆美元以上，這些壞帳都是銀行業「中疫」而產生的。

(工商 )