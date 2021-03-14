安心、無添加已是消費選擇的普世價值，但你可曾想過在滿足自我需求之餘，一個小小消費動作還能為山林留住原始地貌、幫動物保有繁衍世代的生態棲所，讓地方文化與工藝得以傳承不息！

3月15日是國際消費者權益日，中衛發展中心與消費者文教基金會，攜手邀請來自台灣各地重視消費者權益、力挺聯合國SDGs永續發展目標的百家地方微品牌，這個周末（3/13-15）共聚華山1914文化創意產業園區樹前廣場，推廣「環境友善、公平正義、在地發展」三大價值主張的在地產品，讓消費者覺醒BuyLocal是滋養萬物、展現蓬勃生機的最好行動。

主辦單位表示，BuyLocal消費覺醒市集為響應今年國際消費者權益日主題：杜絕塑膠，事前收集上千個二手購物紙袋提供給現場熱情支持永續的民眾，也歡迎自備購物袋，一起用消費來改變生產、改變世界。凡每日前200名打卡、分享活動訊息的民眾，將有機會獲得消費覺醒主題印花口罩；當日消費滿500元以上，就能以購買憑證至服務台兌換MIT口罩收納袋，每日限量50個，送完為止。

中衛發展中心長期致力產業推動之際，重新思考全球與在地關係，對焦聯合國永續發展目標SDGs，期以中衛發展中心30年來的產業發展為基礎，結合消費者基金會40年來增進消費權益的努力，提出「消費覺醒」倡議：環境友善、公平正義、在地發展三大價值主張。

此外，「BuyLocal消費覺醒論壇」也將由主辦單位在3月15日國際消費者權益日當天在華山1914烏梅劇場舉辦，政務委員唐鳳等產官學專家，包括東海大學、主婦聯盟、循環台灣基金會等代表，以及家樂福、王道銀行、鮮乳坊等將分享倡議經驗與專題成果。

(工商 )