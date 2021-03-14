因疫情影響停辦一年的「安聯小小世界盃」今年確定復辦，設有U6、U8、U10、U12、U15等5個組別，即日起採取網路報名，預賽將採取分組循環賽及淘汰賽制，總決賽將暫定於7月17、18日於台北田徑場爭奪金盃。

「安聯小小世界盃」今年邁入第8年，去年因疫情停辦，從2013年第一屆只有257隊報名參賽，到2018年參賽隊伍高達1108隊，增長率達到431%；推廣年齡層也從6歲至10歲為主要推廣對象，向上擴及至12歲至15歲組別，消彌台灣足球運動的青少年斷層，培養出極具潛力的未來之星。

總決賽將仿照世界足球賽模式，冠軍隊除了可在重金打造的金盃上鑄上球隊名稱，安聯人壽更提供名額給U15前三名隊伍，讓有潛力、表現傑出的小選手們出國前往東南亞國家及德國受訓。

經過審核通過獲選的小將可享食宿機票全免外，還能接受歐洲足球勁旅教練團的專業級特訓，並與來自全球各地同樣喜愛足球的青少年用球技互相交流，獲得親眼目睹世界級足球巨星風采的機會，還能前往觀賞歐洲足球豪門拜仁慕尼黑隊的主場球賽。

為了能造福更多偏鄉地區喜歡足球的學童，今年安聯人壽增設「公益列車足球體驗營」，預計前往澎湖、台東、宜蘭、馬祖四個縣市的偏遠鄉鎮，並結合迷你足球協會的力量除了贈送球具之外，也將指導在地對足球有興趣的學童，期望能促進幼兒足球發展外也同時體現安聯人壽在地關懷的企業理念。

迷你足球協會代表許瀞心表示，回首過去安聯小世足不斷為台灣幼兒推廣足球之際，同時也展望未來培育足球人才的決心，因此安聯人壽與迷你足球協會將今年主題定調「足GOAL驕傲」，希望藉此公益列車的機會能更深根基層尤其是八歲以下幼童的足球教育發展，讓更多對足球有興趣的偏鄉學童搭上這班列車。

(中時 )