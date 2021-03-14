國民黨昨（13）日表示，黨員要繳齊2018年至2021年共4年的黨費才具有7月黨主席選舉投票權，全國黨代表大會也將移師台中舉辦，外界認為國民黨主席江啟臣已開始布局選舉。對此，江啟臣今（14）日出席新北青工會總會長交接典禮時笑稱，「甚麼都可以扯到黨主席選舉」。

江啟臣表示，繳納黨費是每年的黨務工作，繳黨費是每個國民黨員的義務，也關乎到每個黨員的權益，跟黨主席選舉沒有直接關係。「去年補選黨主席也是一樣，有提醒黨員幾號前繳交才有黨權。」

江啟臣強調，黨員想行使自己的黨權，責任與義務上就必須得繳交黨費，所以每年到了這個時候，催繳黨費這件事情很正常，當然都要提醒。

而接下來全國黨代表大會將在台中舉辦，由於江啟臣為台中在地立委，被外界指稱已開始布局黨主席選舉。對此，江啟臣指出，有黨員建議每年應該辦在不同縣市，這很早以前就決定，他更笑稱「甚麼都可以扯到黨主席選舉」。

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(中時新聞網)