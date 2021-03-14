再現劇團團長黃民安驟逝，親友不捨哀悼。（再現劇團提供）

嘉義草草戲劇節13日登場卻發生不幸意外，參與演出的再現劇團團長黃民安，於演出空檔倒臥後台休息區，急救送醫院仍不治，享年42歲。稍早檢警相驗死因出爐，初步判定因高膽固醇血症造成心因性休克死亡，與高以翔心因性猝死、小鬼黃鴻升主動脈剝離猝死，同樣都是心臟出問題，才在壯年驟然離世。

事件發生在下午時段，黃民安在三場次演出空檔，於表演區後方側臥休息。由於該表演為情境式演出，黃民安飾演一名街友，因此當他臥倒在戶外走道時，太太還以為丈夫在醞釀情緒、為角色做準備，便沒有理會。

直到表演時間到，太太跑到休息區要叫醒黃民安，卻發現先生情況不對勁，已失去呼吸心跳，馬上通報護理站並立即通知嘉義縣消防局，護理師為黃進行CPR並用AED急救，發現黃民安已無自主呼吸，後送嘉義基督教醫院，晚間6時許宣告不治。

據ETtoday新聞雲報導，檢警14日上午相驗，初步判斷黃民安死因為高膽固醇血症，造成心因性休克。

2019年11月，35歲的藝人高以翔在錄製大陸高強度真人秀時，奔跑中倒地猝死，死因正是不明原因引起的心因性猝死。而「小鬼」黃鴻升去年因主動脈剝離，36歲就離開人間，也引發民眾對青壯年猝死的關注。

所謂心因性猝死，是指心跳突然或意外停止，因心血管相關疾病導致，多達88%都是心律不整引發。《良醫健康網》報導，台大醫院新竹分院心臟血管科醫師林廷澤指出，研究顯示，猝死前的1天到1週，約有5成患者會有胸痛、呼吸困難或心悸等3大症狀，但只有不到20％患者會到急診就醫，大部分患者因此失去了提早診斷和預防的機會。

林廷澤說，冠狀動脈疾病為心因性猝死的主要原因，但值得注意的是，只有3分之1的心因性猝死發生在有心臟疾病的患者身上，另有3分之2是過去曾出現症狀但沒有警覺，或從未出現任何症狀者。提醒年過35歲、有冠心病的患者，或有吸菸、肥胖、心血管病史，甚至曾經暈倒、出現些微心悸、家中曾有人猝死者都是潛在的危險群，一旦發生胸痛、心悸或呼吸困難等症狀時，應提高警覺，盡快就醫。

(中時新聞網)