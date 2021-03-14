文化部登錄為國家重要習俗的雲林縣「六房媽過爐」活動去年因疫情首次取消遶境，今年過爐時間又逼近，六房媽會6日開會，與會者一致同意只過爐不遶境，卻引起許多信徒不服，該會13日再舉行臨時會員大會討論，會員壓倒性舉手通過恢復遶境！

去年因疫情衝擊，每年四、五月登場的六房媽過爐儀式首次採簡化過爐儀式，僅交接神尊及文物，上看十萬人次的陣頭及信徒隨香遶境取消。

去年疫情穩定後，大甲媽祖遶境、白沙屯媽祖遶境都改期補辦，也成為宗教活動的風向球。

六房媽過爐每年農曆四月間舉行，隨著過爐日逼近，中華民國六房媽會3月6日舉行第四屆第六次會員代表暨理監事會議，全體舉手表決通過「配合防疫工作，六房媽過爐取消遶境採移駕方式過爐」。

不過移駕不遶境的決議今年引起信徒爭論，有信徒質疑為何不向紅壇擲筊詢問？也人認為有群聚感染的風險，該停就停。

六房媽會13日晚間為此特地召開臨時會員大會重新討論，與會者改一致同意恢復舉辦過爐遶境活動，信徒欣喜若狂，恢復遶境消息立即傳到社群網站，引起熱烈討論，不少信徒賀喜說過爐儀式已數百年，要傳承宗教文化。

六房媽紅壇目前在土庫股，今年要過爐到大埤鄉三結村的五間厝股下埤頭紅壇，過爐日將於3月20日擲筊再請示六房媽。

六房媽祖是斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、土庫鎮、大埤鄉協議輪值奉祀的天上聖母，無固定廟宇，由斗南股、過溪股、土庫股、五間厝股、大北勢股的5股34庄頭輪流供奉。

六房媽紅壇過爐歷史迄今已350年，2013年獲雲林縣府公告登錄為雲林縣無形文化資產，2017年獲文化部文資局指定為重要民俗。

(中時 )