苗栗縣政府為保障原住民長者口腔健康，向原住民族委員會爭取假牙補助，今年獲核定總經費再提高，能夠受理更多原住民長者申請，但每人補助上限仍維持3萬元，苗栗縣原住民族事務中心表示，設籍苗栗縣年滿55歲以上的原住民長者適用此計畫，即日起至10月31日受理申請。

苗栗縣政府為提升縣內原住民長者口腔保健觀念，並減輕裝置假牙的醫療費用負擔，維持長者基本生活品質與尊嚴，今年再向原住民族委員會提報「110年度辦理原住民族長者裝置假牙實施計畫」，1月獲得原民會核定補助，隨即與苗栗縣牙醫師公會洽談合作，即日啟動假牙補助申請。

原民中心主任蔣意雄指出，苗栗縣政府去年獲原民會補助120萬元計畫經費，成效良好，今年再度提報計畫，成功爭取到190多萬元經費，縣府與牙醫師公會配合，今年有33家牙科醫療院所合作，依據不同補助樣態，每人最高補助3萬元。

蔣意雄以住在天狗部落的媽媽為例，她每次看牙醫來回要3小時，為了裝置假牙她陸續看牙7、8次，最後尊重醫師評估申請政府補助2萬多元，其餘則自行補貼。他提醒長者裝假牙前，牙病一定要先治療好，並尊重專業，不同材質的假牙費用不同，充分溝通才能避免爭執，另提醒，植牙部分非計畫補助項目。

原民中心表示，苗栗縣年滿55歲以上的原住民長者欲參加計畫，只需攜帶健保卡向健保特約牙科醫療院所提出申請，縣內目前配合計畫的牙科醫療院所共33家，資訊已公布於原民中心網站，縣府將持續協請牙醫師公會鼓勵更多牙科醫療院所承作，詳細補助問題可洽詢原民中心專線037－559220。

(中時 )