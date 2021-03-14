捷運恐嚇事件 警連逮2嫌呼籲勿把恐嚇當好玩

北市捷運公司接連發生2起恐嚇事件，先是要在古亭站殺人，再來是指大坪林站近日有會有爆炸，北捷公司通報捷運警察隊，陸續逮獲2名涉案人。捷運警察呼籲，部分年輕網友或社會底層民眾，不要利用大眾交通工具製造恐慌，乘客也不須恐慌，警方已加強巡邏、守望勤務。

本月12日，民眾恐嚇將在古亭捷運站殺人，當天晚上警方在台中找到該名嫌犯，隔天，又有民眾以電子郵件通知北捷客服，揚言過2天大坪林捷運站會發生爆炸，警方13日在新北市找到信箱登記人，詹姓男子酒醒後指稱兒子冒用他的信箱發送恐嚇信，詹姓寄信人也坦承犯案。

警方立即將人以恐嚇公眾罪函辦，並規劃線上警力加強站體、車廂之巡邏、守望勤務，並提高大台北捷運路網之安全維護等級。並呼籲，近年部分年輕網友或生活不如意的社會底層民眾，利用網路匿名的特性，散布仇恨或恐嚇言論，藉以製造恐慌，行為已然觸法。

捷運警察表示，有鑑於2014年鄭捷殺人事件，警方一直維持捷運沿線巡檢勤務，提高見警率外，也在各站設有防彈盾牌、防砍圓盾、防爆毯等裝備。並呼籲，搭乘捷運如遇到不法或危險狀況，可即時通報警方前往處理，並提醒民眾告訴身邊朋友，勿將恐嚇訊息或信件當成好玩轉傳，以免害人害己。

(中時 )