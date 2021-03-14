當地民眾並不領情，數十人包圍他搭乘的小巴士，猛烈拍打車窗並拿石頭予以砸碎。(圖/路透)

阿根廷的電視畫面顯示，總統艾柏托今天視察一處遭森林大火摧殘的地區時，當地民眾並不領情，數十人包圍他搭乘的小巴士，猛烈拍打車窗並拿石頭予以砸碎。

艾柏托（Alberto Fernandez）造訪阿根廷南部的巴塔哥尼亞（Patagonia）地區，當他準備離開當地城鎮普埃洛湖（Lago Puelo）的社區中心時，抗議群眾朝他和代表團推進，使得總統不得不躲在人牆之後。

阿根廷TN電視台和「號角報」（Clarin）播出的影像顯示，抗議民眾接著攔下艾柏托搭乘的小巴士，對著車猛拍猛踢，混亂中有人拿石頭就丟，車窗應聲碎裂。

由於僅少數警察在場維持秩序，抗議群眾得以將艾柏托的車隊困住幾分鐘，其中一些人更衝上前去，趴在艾柏托座車的引擎蓋上。

車隊一脫困，馬上閃過人群，和艾柏托搭乘的小巴士一起駛離現場。

號角報報導指出，抗議群眾抗不滿巴塔哥尼亞地區丘布特省（Chubut）的礦產企劃，更不滿當地的省長。

而巴塔哥尼亞地區的森林大火導致1人身亡，11人下落不明。

大火逼近下，數十名民眾被迫撤離，約200棟房屋遭毀。當局表示，野火還導致部分城鎮斷水斷電。

阿根廷媒體今天報導，野火疑似是本週稍早有人蓄意縱火而起，至今波及了多個城鎮，並燒掉約1萬5000公頃的林地。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1100314

(中央社)