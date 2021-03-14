一名20歲的年輕外配，嫁來台灣後與公婆同住，老公因為毒品案入監服刑七年，因公公常給外配零用錢花用，兩人長年單獨在家，外配竟爬上公公的床，有一天婆婆中午從外面回來，聽到房裡傳來奇怪的「嬌喘聲」，開門一看，當場抓姦在床，氣到崩潰。

前刑警謝文苑在談話性節目中分享案例表示，一名毒品人口透過仲介到東年亞找外配，20歲的年輕外配一開始誤以為男方是「大地主」，馬上答應結婚，沒想到嫁來台灣後才發現是烏龍一場，原來她誤把仲介說的「搭鐵厝」(台語)聽成「大地主」，結果男方是一名搭鐵皮屋的鐵工。

謝文苑指出，這名外配嫁來台灣沒多久，老公就因為毒品案入監服刑，一關就是七年，可能寂寞難耐，又長年與公公單獨在家，而公公的年紀也不大，才四十多歲，加上公公常常私下給她零用錢花用，兩人可能因此日久生情，後來外配就上了公公的床。

謝文苑說，外配的婆婆平常都外出打零工，有一次中午臨時回家，意外聽到房間裡傳來奇怪的嬌喘聲，開門一看才發現這起亂倫，不堪入目的景象擺在眼前，讓她當場崩潰，氣到直接報警處理。

除了公公跟媳婦亂倫之外，謝文苑說，其實見過太多離譜的案例，舉凡丈母娘跟女婿、姊夫跟小舅子的未婚妻、老公搞上閨蜜等離奇的狀況都有，讓現場來賓聽到嘖嘖稱奇，直呼不敢置信。

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(中時新聞網)