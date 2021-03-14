匹茲堡海盜隊補先發輪值，簽下33歲資深右投手卡希爾（Trevor Cahill），他擁有12年大聯盟資歷，累計85勝94敗8中繼1救援、自責分率3.24，數據並不差，而且先發、後援均可勝任。

海盜隊與卡希爾簽1年約，薪資150萬美元，還有100萬美元出賽獎金，投75局可拿10萬美元、投100局加15萬美元、投125局加20萬美元、投150局加25萬美元，如果能投到175局就把剩下的30萬美元也領走，可見合約是朝著先發投手來規劃。

卡希爾去年效力舊金山巨人隊，年薪200萬美元，但球季縮水為每隊只打60場例行賽，按比例他只領到約52萬美元。整季一共出賽11場，含6場先發，戰績1勝2敗1中繼、自責分率3.24。投25局三振31次，四壞球僅14次，被打擊率只有1成84，創生涯新低；轉任牛棚後出賽5場，投5局均無失分。

卡希爾大聯盟生涯前4年便拿下53勝，相當耀眼，並以2010年在運動家隊第2年的18勝8敗、自責分率2.97最佳，不過自2013年起單季即未曾再拿下兩位數勝投。

海盜隊原定先發輪值中的25歲年輕投手塞德林德（Blake Cederlind）日前在對洋基隊的熱身賽中右手受傷，已被列入60天傷兵名單，球團正在討論要如何治療他的傷勢；因此趕快補進老將卡希爾，期待借重他的豐富經驗，這當然也是他的好機會。

(中時 )