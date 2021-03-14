國師唐綺陽於官方頻道分享3/15～3/21星座運勢，本周二水星就要移位了，水星在水瓶座做最後衝刺，演藝圈、政治圈都有許多爆炸性新聞，也開始感受到眾說紛紜。周六就是春分，在占星學中，春分是真正的新起點，會刺激生活中的某事開始蠢蠢欲動、躍躍欲試，我們要好好迎接這股新的能量，金星在3/21周日進入牡羊，兩者相加力量更大，獅子、金牛、天秤的守護星交纏在一起，所以會成為最近受矚目的風雲人物。另外火星雙子和土星水瓶又是一個入相的三分相，會鼓動著更多八卦出現，或在汽車工業上會有新技術加入，這段時間容易有車禍，開車千萬不要搶快。

重要星象：水星在水瓶衝刺，日金在雙魚衝刺，太陽進牡羊(春分)，金星3/21進牡羊

水星在水瓶衝刺，政治圈、演藝圈相關新聞不斷，有群眾魅力者，有機會爆紅或爆黑。太陽、金星在雙魚衝刺，大眾關注神祕學相關領域，渴望身心靈的療癒，弱勢團體、受害者話題浮上檯面。太陽進牡羊(春分)，占星學中的新起點，有躍躍欲試的感受，把握時機迎接新能量。金星3/21進牡羊，獅子、金牛、天秤成為風雲人物，八卦流言易討論浮現，汽車工業方面有新技術展現，多注意行車安全。

【工作注意：雙子、處女、射手、魔羯】

雙子：與長官有許多溝通，感到辛苦

處女：展現能力的時候，請把握機會

射手：適合獨立作業，默默地進行

魔羯：工作有大變動，是好的開啟

【桃花注意：白羊、巨蟹、天秤、水瓶】

白羊：旁人積極介紹，自己卻不著急

巨蟹：受到別人默默關心，心裡感到溫暖

天秤：身邊有愛慕者，感情水到渠成

水瓶：太理性和冷靜，容易錯失桃花

【財運注意：金牛、獅子】

金牛：正財運佳，能爭取加薪機會

獅子：當心衝動消費造成破財

【健康注意：天蠍、雙魚】

天蠍：知道不行的事情，就要自我控制

雙魚：注意行車安全，以及筋骨拉傷

唐綺陽於官方頻道分享3/15～3/21星座運勢

(中時新聞網)