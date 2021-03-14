蕭敬騰（老蕭）出道以來持續關切公益活動，每年固定捐助善款給各界有需要的朋友。日前，新北全國青年盃田徑公開賽國男標槍決賽擲出70.54，在全中運紀錄躍居U18歷年第5傑，寫下國男標槍改制為700g以來最佳成績的光榮國中黃潮鴻，對於自己6歲時曾獲老蕭幫忙一事至今銘記於心，表示「謝謝敬騰哥哥！」

綽號「水鳥」的黃潮鴻說：「上個月底市中運時以69.86創最佳，今天我只以破大會為目標，沒給自己太大壓力，就順順的丟，感覺力量有灌注在槍上。」問他為何喜歡標槍，他說：「就覺得一根這麼長的東西可以飛這麼遠很神奇。」黃潮鴻受訪時超靦腆一直傻笑，跟蕭敬騰一樣是「省話一哥」。教練黃婉婷爆料表示：「他會怕生害羞啦，熟起來之後其實還挺聒噪的！」

黃潮鴻曾與蕭敬騰有過交集，原來隔代教養的黃潮鴻6歲那年，經營樂器行的阿嬤因為生意不好，打算將樂器賠本出售幫他繳學費，這時出現一位善心人士以原價32萬元將樂器買下，後來證實，這名善心人士就是蕭敬騰。談到這件事，黃潮鴻說：「我知道啊！真的很謝謝蕭敬騰哥哥，也很謝謝阿公阿嬤和阿伯辛苦把我帶大。」曝光歌王多年前默默行善，義舉令人感動。對此，老蕭的經紀人Summer今（14日）開心表示：「太感動了，小事一件，影響了一個孩子，不枉費老蕭愛心，還有大家整理那些可怕灰塵滿滿器材。」

(中時 )