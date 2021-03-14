關於前總統陳水扁的「國務機要費除罪化」修法，據悉，有民進黨立委透露待處理完房地合一稅後，擬提案修法，讓這個會期能夠審議。對此，藍委陳玉珍痛批，民進黨要修國務機要費的消息由來許多，請綠營清楚表態要不要修，是不是為了前總統陳水扁解套，其餘交給人民來評斷；網友則轟，陳水扁現在情況不就早已特赦了嗎。

對於傳出綠營表態，希望這個會期能審議「國務機要費除罪化」修法，陳玉珍今（14日）接受《中天新聞》採訪時表示，民進黨在上個會期就希望能排定，國民黨的態度就是請民進黨直接表態，到底支不支持「國務機要費除罪化」修法，支持就直接將案子排入，並表明到底為何修法，且「國務機要費除罪化」修法還涉及「溯及既往」的問題，如果真的是為陳水扁解套，就說清楚講明白，其餘交給人民去評斷。

陳玉珍稱呼籲民進黨要向全國人民說清楚，首先到底為何要修國務機要費；其次，修法會不會溯及既往。陳玉珍直言，民進黨此時提出修法議題，也是給總統蔡英文壓力，但她認為蔡英文也應該就此議題表態，讓人民知道總統的態度。

對此，網友認為，民進黨此時提修改國務機要費，「都是為民進黨自己的利益修法，不是為人民」、「一切除罪化是進程也是目標？黨就是偉大啊！好像回放的歷史剪影，紅衛兵時代一切有理的時代」、「全力支持貪污除罪化、殺人除罪化、毒品除罪化」、「要特赦什麼？現在不早已特赦了嗎？自由自在、那個人民犯法可以這樣」、「貪污無罪，是鼓勵大家來貪污嗎」？

(中時新聞網)