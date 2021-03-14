男星黃鐙輝出道前是一位竹科工程師，他為了實踐踏進演藝圈的夢想，毅然辭去工程師的工作，距離黃鐙輝離職已相隔15年，近期他重回當年公司，並翻出離職申請單，而黃鐙輝的辭職理由是：「去實現偉大的夢想」，果真他演藝成績橫跨主持跟大小螢幕，演技也受金鐘獎肯定。

黃鐙輝與沈玉琳合作拍攝影片，他特別回到第一份工作的電子公司，內心百感交集的黃鐙輝還曬出當年的離職單，黃鐙輝的辭職理由是寫著：「去實現偉大的夢想」，並表示自己有要當搖滾天王的夢想要完成，覺得「時候到了」，因此決定離職。

黃鐙輝的辭職理由是寫著：「去實現偉大的夢想」。（圖／取材自黃鐙輝臉書）

黃鐙輝回憶，當時主管還問他「你離職原因為什麼亂寫」，讓黃鐙輝直呼：「我哪有亂寫，我很認真寫啊」，儘管主管勸黃鐙輝「你改成讀研究所，我幫你留職停薪啦」，黃鐙輝仍毅然決然拒絕，專心投入演藝圈，要為自己的夢想打拼。

黃鐙輝當年的青澀模樣全曝光。（圖／取材自黃鐙輝臉書）

果然皇天不負苦心人，黃鐙輝在2006年透過模仿表演，他逐漸被大眾看見，雖然黃鐙輝現在還沒成為搖滾天王，不過他演藝成績橫跨主持跟大小螢幕，並在2019年以《奇蹟的女兒》奪下迷你劇集／電視電影男配角獎，黃鐙輝的演藝成績有目共睹。

黃鐙輝這次回娘家，他也感性說：「真的百感交集，謝謝所有京元電子的同事，從我出道一路支持我到現在」，而黃鐙輝這段踏入演藝圈的故事讓不少網友大讚很勵志「好感動的故事」、「有夢又能執行最美」、「第一次看過這麼猛的離職理由」，黃沐妍（小豬）留言驚呼：「好勵志 我也在實現偉大夢想的道路上」，李玉璽也大讚太帥了。

京元電子是我退伍的第一份工作 還記得當時離職時要寫離職單 我交出去後主管叫我去問 主管：你離職原因為什麼亂寫 我：我哪有亂寫我很認真寫啊 主管：什麼是完成偉大夢想 我：成為搖滾天王 主管：你改成讀研究所我幫你留職停薪啦 我：不用了！謝謝長官... 由黃鐙輝發佈於 2021年3月13日 星期六

(中時新聞網)