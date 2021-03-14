南韓39歲人氣宋慧喬，近日透過經紀公司宣布即將回歸螢光幕前，並確定接演電視劇《現在分手中》，令粉絲們相當期待。除此之外，身為知名珠寶品牌Chaumet韓國代言人的她，日前也在個人社群媒體上公開一系列品牌美照，吸引粉絲們熱議。

宋慧喬為珠寶品牌Chaumet所公開的形象照及影片中，只見她以精緻妝容與一頭浪漫的波浪長髮，搭配白色低胸平口洋裝，與該品牌所推出的Josephine系列珠寶及腕表，盡顯女神的優雅與貴氣。

另一套寶藍色斜肩晚禮服，則是將宋慧喬原本就白皙的皮膚，襯托得更加雪白透亮，加上珠寶頭飾及耳飾的點綴，讓她宛如皇室公主般優美，電得粉絲直呼「我的天哪！美慘了」、「你到底要美到什麼時候」、「每張照片都電暈人」。

宋慧喬出道多年，憑著甜美外表與精湛演技受到大眾喜愛，更以《順風婦產科》、《藍色生死戀》、《浪漫滿屋》、《情定大飯店》、《太陽的後裔》等劇奠定韓劇女神的地位。但沒想到她雖以《太陽的後裔》再度爆紅，也與劇中男主角宋仲基相戀並步入禮堂，美滿的婚姻卻僅維持短短1年多便宣告終結。

經過1年的沉澱，宋慧喬日前終於宣布復出，接下《太陽的後裔》金編劇所執導的新作品《現在分手中》，將與「小她11歲」的新生代男演員張基龍，在劇中大談姊弟戀，讓韓劇迷興奮不已。

(時尚)