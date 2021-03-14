黃士修的臉書帳號今年2月底因為發表公開聲援藻礁連署的文章被檢舉為「帳號警告」。（黃士修提供／李柏澔台北傳真）

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政今晨臉書帳號遭惡意檢舉為「已限制帳號」。（取自潘忠政臉書）

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政今(14)日凌晨於臉書發布帳號被列為「已限制帳號」的截圖，30天內無法直播與刊登廣告，懷疑是被網軍惡意檢舉的結果；核四公投領銜人黃士修表示，自己的臉書帳號2月底因為發表公開聲援藻礁連署的文章也被檢舉成「帳號警告」，「現在只要和民進黨的聲音不同，就會面離喪失使用臉書的權利。」

黃士修指出，今天潘忠政老師因為藻礁公投被集體檢舉，前陣子還被側翼打手人格抹煞，現在連臉書帳號功能都被限制，然而自己就遇過多次這樣的情況；第一次是在2017年，當時因為到總統蔡英文的臉書批評政策，結果整個臉書帳號就被檢舉下架，後來用備用帳號發文目前正在申訴中，臉書管理人士才聯繫自己恢復帳號。

再來是2018年7月15日，也就是民進黨全代會那天，那時以核養綠公投已經開始連署，但當天以核養綠公投連署連結也被檢舉成惡意連結，之後只要張貼連署的連結都會顯示已被偵測為惡意連結的警語。

而今年2月底時，當時藻礁公投連署已經在進行，自己發布幾篇公開聲援連署的文章，結果就被檢舉成「帳號警告」，一直到現在還是一樣，文章觸及率也大大被影響。臉書也警告，如果繼續再發表觸犯社群守則的言論，帳號功能就會被限制。

黃士修表示，自從蔡英文執政以來這樣的檢舉事件突然暴增，因為蔡英文底下有一群人有組織性、計畫性的濫用臉書的檢舉機制，臉書演算法若短時間內接收到大量檢舉，就會先警告或限制該帳號功能，之後才透過人工方式處理，但其實在馬政府時期，在野的民進黨就已經開始透過側翼大量檢舉來打壓不同的聲音，綠色成了唯一價值，搞得人人自危。

他說，民進黨就像上世紀的共產黨或納粹德國，意在形塑一個人民互相監視的氛圍，導致人民互相猜忌與批鬥，很遺憾在21世紀的台灣還有如此反民主、反人權、反自由的骯髒手段。

就像基進黨立委陳柏惟回應「刪Q」時說，跟國民黨站在一起沒資格叫公民，由我決定誰是人民一樣可笑。

(中時 )