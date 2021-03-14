高雋雅、黃薇渟、鄭暐達、林禹出席新戲記者會。（盧禕祺攝）

高雋雅、黃薇渟出席新戲記者會。（盧禕祺攝）

鄭暐達、林禹出席新戲記者會。（盧禕祺攝）

高雋雅出席新戲記者會。（盧禕祺攝）

偶像劇教母柴智屏的愛女高雋雅2019年底才補辦盛大婚宴，今年2月初主動宣布2020年底已與另一半陳子豪結束兩年婚姻，她14日與林瑞陽愛子林禹、黃薇渟、鄭暐達一起出席台視、三立《戀愛是科學》新戲記者會，面對媒體詢問時坦言離婚是她主動提，兩人是和平分手狀態，她從這段婚姻學到教訓，但也尊重自己曾經做過的決定，「沒有後悔，經歷那一段也是人生的經歷」，被問是否已有新感情，她說還在觀望中，畢竟才剛結束一段時間，目前態度是隨緣，先以工作為重，未來希望多接一點戲。

高雋雅表示，離婚是去年底的事，隔了一陣子才想說要找時間點宣布，她自覺很幸運，接到這部新戲，也算重新找到一個重心，做喜歡的事、和其他演員一起玩角色。被問和前夫還有辦法當朋友嗎？她表示未來式很難說，目前還是會互相關心對方家庭，前婆婆也是媽媽的同學，感情也很好。

她說兩人沒有財產分配問題，「之前算一半住在一起，他工作離他家近，我工作離我家近，所以會互相住在對方的家，但沒有一起買房」，被問恢單後的心境改變，她覺得還好，沒有什麼太大改變，她也很感謝有這段感情，讓她經歷新的家庭、認識新家人。未來是否會恐婚？她笑答「先關心新工作，理性面對感情這一塊」。

她劇中飾演女同志，還是婚姻介紹所的規劃師，坦言過去有被女生示愛過，私下也非常愛欣賞美女，IG版面都是女生，甚至曾經作夢跟女性友人熱情「喇舌」，隔天還跟好友講此事，對方驚呆問「蛤？」她還回「我看到妳本人也不行啊」。她強調雖然自己很喜歡看美女，但目前除了因為好玩時會亂親，實在無法跟女生做「友達以上」的事，「我還是喜歡男生啦！目前是確定喜歡男生、但喜歡看女生，以後不確定」。

林瑞陽與前妻曾哲貞的兒子林禹，首度演出偶像劇就挑戰演男同志，他坦言經常被誤認是同志，甚至可能因長相比較秀氣，今年已有兩次都被誤認是「女生」，一次去醫院探病被醫生錯認，一次坐朋友騎的機車，因為對方雨衣反穿遮住後座的他，停紅綠燈時被一位阿嬤糾正「小姐，我看新聞講，你們這樣反穿不好很危險，容易捲進去喔」。

第一次演男同志的他說有參考揣摩一些同志電影，目前與鄭暐達最親密的戲是「嘴脣的接觸」，兩人互誇「比想像中再好一點」。他劇中把鄭暐達從鋼鐵直男「掰歪」，如果自己被掰歪會跟家人講？林禹笑說「那一定會跟先跟家人講，因為是非常重要的事，家人必須是必須最了解你的，這是表達對他們尊重。但目前這可能性低一點」。

長相同樣斯文帥氣的鄭暐達說，他有滿多同志朋友，「在他們口中，據說我是天菜，有些比較熱情一點的，也很想掰歪我，當我說我真的滿喜歡女生，他們會說你怎麼知道你不會。後來回家想一下，往後的路那麼長，怎麼那麼篤定一定不會有？但現在當然是不會啊」。

黃薇渟這次飾演女主角莫允雯「戀愛科學婚姻仲介所」的大股東，笑稱自己劇中「愛吃帥肉」，「滿開心的，因為剛好在自己的人生經歷中，以前不太愛看帥哥，自從確定要接演這部戲，走在路上都是到處看帥哥，也開始觀察身邊的慾男慾女，覺得太棒了，是體驗不一樣的人生。以前比較不敢用很女性、性感的面貌的給大家看，最近開始換上新衣裳，給大家看某一部份不一樣的我」。

(中時 )