平常就會有許多村民到這邊運動、而到花季的時候，就會變成拍照，旁邊還有古色古香的三合院、與兒童公園搭配，相當漂亮。（吳建輝攝）

旁邊還有水池倒映，景色相當美麗。（吳建輝攝）

彰化縣社頭鄉朝興村鴻門巷，靠近舊龍天宮與朝興派出所之間，有一條將近300公尺的黃花風鈴木步道，美麗的風鈴木就開在碩大的高鐵橋下，能夠遮擋陽光吸引許多民眾到此散步，當地民眾表示，這裡的黃花風鈴木從高鐵蓋下去以後，就開始種植，每年都會開花，但相當隱密不好找，算是當地的人隱藏版秘境。

黃花風鈴木又名金風鈴，最高可以長到將近10公尺，其分支也可蔓延到7至10公尺長，花期一般來說從每年3月初開始盛開，而鴻門巷兩旁種滿將近百棵的黃花風鈴木，但花期比一般較晚，社頭鴻門巷的風鈴木最近才陸續盛開，大約可以開3至4周左右。

當地居民表示，這裡的黃花風鈴木種植許久，每年都會開花，但是花況不一定，前排有的才剛開，後面有的已經開始掉了，這裡從高鐵蓋好開始進行橋下空間綠化時就種了，鮮少看到遊客到這邊，在這邊走踏的幾乎都是當地居民，

朝興村長蕭家鏞說，高鐵蓋好以後，主席翁嘉壕爭取橋下路面拓寬並活化運用，種植兩排黃花風鈴木，平常就會有許多村民到這邊運動、而到花季的時候，就會變成拍照，旁邊還有古色古香的三合院、與兒童公園搭配，相當漂亮，也歡迎所有鄉親可以到朝興村賞花。

(中時 )