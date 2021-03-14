大聯盟今年據說不再使用「彈力球」了，否則哈波(Bryce Harper)也不會打出這罕見的一球，更有機會轟出單場雙響炮。14日費城人對戰底特律老虎，5局下哈波敲出深遠的中外野飛球，老虎外野手跳起來還差很遠，但是這球沒有出去！而是卡在圍牆與安全網中間。

Somehow, this was *not* a home run for Bryce Harper. pic.twitter.com/bDGG9ad1QZ — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) March 13, 2021

主播說：「我從來沒見過這種狀況。應該是二壘打。」他差點就要喊出全壘打了，但是哈波這球既然卡在網上，規則還是必須算成二壘打。比賽地點是佛州春訓球場BayCare Ballpark，中外野的距離408呎(約124公尺)，加上安全網阻隔，換在別的地方這球可能就真的出去了。

早年的大聯盟規則，如果球是經過落地彈跳再飛出牆外的依然可以算是全壘打，美聯在1929年開始更改規定，把落地彈跳之後無法接到的球改為二壘打。據說貝比魯斯(Babe Ruth)很會打這種彈跳型的全壘打，他1927年就在規則修改前締造了單季60轟的紀錄。

現在的規則多出了以本壘板為中心、若野手在250呎(約76公尺)之外把球碰出牆外就算是全壘打的規定，反之則是二壘打。例如哈波這球沒有落地就被外野手碰出牆外，即判定為全壘打。如果球卡在安全網或是其他地方(例如小熊主場圍牆的常春藤裡)，記為二壘打。

當然哈波不會在意他少掉1轟，這只是熱身賽，而且他首局就轟出兩分炮，春訓打擊棒子火燙。終場費城人以9比3擊敗老虎。

(中時新聞網)