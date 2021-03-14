旗山分局交通組巡官楊期年、警員謝文端於3月10日晚間7時許，巡邏時行經旗南二路時，看見一名老翁手部包紮著傷口，顛頗地走在路中的護欄旁，情況十分危險，警方擔心他發生危害，趕緊上前關心。

警方詢問後通知大洲派出所，該所所長劉瑞和、警員陳仕和接獲通報後，立即前往現場。這名七旬何姓老翁說，他忘記機車放哪裡了，所以才會在大馬路來回找尋。

警方見老翁精神不濟、行動不便，且夜晚視線不佳，騎車上路擔心其受危害，便駕駛巡邏車往老翁中午路倒地點，確認車輛擺放地點後，再親送返美濃住家。

何姓老翁表示，他當天中午11時自行騎車從美濃出發，要去溪州找兒子，忘記自己有服用感冒藥，導致中午騎車出門時，行經旗山農會溪州分部，突然一陣頭暈，身體不適、暈倒在路旁。經119救護送往旗山醫院急診，直到晚間7時許才出院，要返回中午路倒地點找尋機車，並對警方安全護送其返家，表達感謝。

旗山分局長游永中14日呼籲，春季早晚溫差大，在外奔波的民眾要適時增減衣物注意保暖，嚴防失溫，若家中有高齡長者，應避免讓其單獨其出門，以免發生意外。

(中時 )