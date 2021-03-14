1名女友日前走在路上遭機車騎士撞上，所幸當下男友在旁處理善後，對方不但幫忙報警送醫，也趕緊在現場拍照；她事後向男友要當下的事故照片，不料對方根本沒有拍到幾張照片，先是傳來1張路口照和文件照，接著再傳一張「事故慘照」，原來是當下她手中的棗子遭撞飛後砸地破爛的照片，讓網友笑說「棗子慘死，要吿對方過失致死」、「棗子粉身碎骨？」

該女友在Dcard上發文表示，她在7日走在路上遭1名騎士撞上，當時男友在旁幫忙做好所有應變措施，包含救護車、在現場拍照、聯絡親友等，她接著到醫院作檢查後，將善後全交給男友處理；她回到家後，回想事發當下完全不記得，因此向男友要求傳當時照片給她。

男友先是傳來1張路口照和文件照，接著再傳一張「事故慘照」，竟是當下她手中的棗子遭撞飛後砸地破爛的照片。（圖／翻攝自Dcard）

男友先是傳來1張路口照和文件照，接著再傳一張「事故慘照」，竟是當下她手中的棗子遭撞飛後砸地破爛的照片。（圖／翻攝自Dcard）

男友先是傳了2張照片，一張貌似筆錄、一張則是路口照片，他解釋車禍後他就跟著女友到醫院，因此沒有多拍，但接下來他再傳一張「事故慘照」，竟是該女友當下被撞時，手中一袋棗子遭撞飛後掉落地上碎裂的照片，他則解釋「剛好看到就拍下來了，這不是你的棗子嗎？」讓女友無奈又幽默地說「為什麼我男友這麼可愛啊，他不提的話我都忘了我的棗子了」。

許多網友則笑說，「棗子車禍可以求償嗎」、「警察叔叔，我的棗子慘死，我要吿對方過失傷害」、「記得所有醫藥費用都跟對方要好要滿，連棗子一起賠給妳」、「攝者不救？」「出車禍先顧食物，吃貨認證」、「看這個棗子，感覺原po傷勢也不輕，好好照顧身體」。

(中時新聞網)