高雄一名40多歲陳姓女子，半年內2度腦中風併發失智，女兒尚未成年，竟是由沒有扶養義務的前夫照顧她。陳女77歲的母親喊窮，說自己僅靠名下基金配息和每月3822元的老人年金過活，拒付女兒一個月2萬多元的安養費。不過法院調查，發現陳母名下有1千多萬元存款以及2間房產，審酌陳母年齡、財產狀況，判她需月付5000元扶養女兒，且得償還陳女前夫10萬元。可上訴。

根據判決書內容，陳女與前夫結婚僅6年，於2017年離婚。陳女2019年因酒駕入獄服刑，出獄後不久，半年內二度中風，因腦中風併發失智，失去工作能力，名下無財產，日常生活也須人照料。

陳女與前夫的女兒未成年，並無能力照顧，其母也不願扶養；前夫雖無撫養義務，但基於舊情照顧陳女，並代為支出醫療、生活、撫養等費用。他向前岳母提告，要求支付每月2.1萬多元的扶養費，並償還他代墊的17萬多醫療費等。

陳母辯稱自己高齡77歲，領有中度身心障礙證明，因健康狀況不佳，生活必需支出較高，且必要花費因年齡漸長逐年增加，存款顯難以長期支應未來自身生活。目前僅依靠名下基金每月配息及老人年金每月3822元之收入維生，名下房地及車輛價值亦不高，只是供自身居住或出門代步使用，盼免除她扶養女兒的義務。

高雄少年及家事法院審酌後認為，經調查發現陳母名下有2筆房產、2筆土地及1輛汽車，財產總額為328萬多元，此外陳母還有多家銀行活期存款約1千多萬元，與86萬和51萬的投資型保單，雖然陳母年事已高，但依財產來看並沒有養不起女兒的情況，判處陳母月付5000元扶養女兒，且得償還陳女前夫10萬元，可上訴。

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(中時新聞網)