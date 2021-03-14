大台北地區的捷運系統，隨著路線漸趨密集日臻完善，部分車站單日進出甚至可破10萬人次；卻也有相當冷清的站，如網友提問的十四張站。根據台北捷運公司統計，十四張站單日不到2300人次進出，少得可憐。不過部分網友認為，十四張站的發展潛力極高，「不要小看環狀線，10年後再看很恐怖！」

十四張站位在新北市新店區，至今通車營運約一年兩個月，屬環狀線其中一站，下一站接至大坪林站，可轉乘松山新店線；十四張未來也將與安坑輕軌共站。北捷統計今年1月各站日均旅運量，該站一天僅2238人次進出，是目前運量最少的一站。

網友好奇，這麼冷清的車站到底有什麼效益，「養這樣一個站不是很浪費嗎？」若以營運時間18小時計算，十四張站甚至1小時不到125人次使用。原PO另外引述資料，甫通車的環狀線，許多站幾乎包辦日均旅運量倒數前幾名，包括橋和站3868人次、中原站5118人次。

網友熱議，覺得原PO提問有瑕疵，「車站設點不能看現在，等到人多的時候再蓋站，你知道成本有多高嗎」、「十四張位在新北央北重劃區，那邊發展潛力超大」、「央北緊鄰已成熟的新店，旁邊也有安坑、碧潭等腹地，加上有環快、北二高經過，很有潛力」、「當地新建案一坪已經喊到80萬元了」、「你去十四張等出站的人，說不定每個都身家上億」。

北捷目前131個車站中，台北車站是進出人次最多的超級大站，一天逾24萬人次；次多的分別是西門站、市政府站，每天都有近12萬人次。

根據規劃，環狀線未來還會有南環線、北環線、東環線加入，串聯起木柵、蘆洲、三重、士林、內湖、南港，甚至信義計劃區，被喻為「大台北的山手線」（只是不像山手線位處東京市中心），全線完工通車後帶動的旅運量，絕對是目前的數以倍計。

(中時新聞網)