3月14日是諧音「愛你愛一生一世」的白色情人節，新北市各戶政事務所大玩創意，為登記結婚的新人獻上祝福，瑞芳戶所打造「I LOVE YOU 1314」浪漫氣球婚攝區，贈送「心型大象鑰匙圈」；永和戶所推出浪漫粉紅「遇見玫好」玫瑰主題背板，並致贈百年好合「金鎖片書籤」；今日共有109對新人在新北市結婚登記圓滿成家。

民政局長柯慶忠表示，近年新人喜歡選在浪漫又好記的日子登記結婚，3月14日浪漫諧音寓意「愛你愛一生一世」，也是「3.14」永恆的愛情圓周率日，可謂最夯的結婚日之一；今年適逢假日，除了有78對新人提前至戶所登記指定結婚生效日，也有31對新人現場甜蜜成婚，遠超去年的69對。

「認識13年，兜了一大圈發現你就在我身邊！」淡水戶所登記結婚的陳先生及林小姐，學生時期認識，13年後兜了一大圈才發現最適合的人就在身邊；林小姐感動地說，在最近一次旅行中陳先生包下了宜蘭整棟民宿，更在3、4個月前就暗中聯繫自己的閨密好友全員到齊，在眾親友的見證下驚喜求婚，讓兩人特地指定在今年白色情人節當天結婚生效，並於戶所內夢幻玫瑰粉「幸福泡泡」等拍照專區留下最美的回憶。

住在貢寮區的新人劉先生，長期在上海工作，當初在外貿協會人才培訓中心特訓班認識年紀相差9歲的太太，兩人有聊不完的話題，絲毫沒有代溝；特訓班畢業後適逢疫情而分隔上海、臺北兩地談了1年多的遠距離戀愛，也讓雙方更堅定心意。為了在「2021314」當天登記結婚，還特地精算自上海返台隔離期間，就是要在此獨一無二又好記的日子，見證彼此的愛情。

「患難見真情！」洪先生是玻璃工程負責人，老婆何小姐是營造業工程助理，當初透過朋友的介紹相識相戀；洪先生笑說，交往期間最讓他感動的是，前年發生車禍時，何小姐立刻從台北搭高鐵急赴台中關心，如此善良、體貼又細心的她，相處起來十分融洽，並認定了何小姐是他一生的伴侶，特別選在昨天包場電影院向何小姐求婚，今天在永和戶所登記結婚，「象徵一生永恆的愛」。

住在新店區的連小姐表示，與老公湯先生透過交友軟體認識，初次見面選擇人多的基隆廟口夜市，「你一口、我一口，愛情妳和我」的甜蜜約會後，讓湯先生更有信心地熱烈展開追求，交往2年多特地選在白色情人節前往有網美級結婚背板的新店戶所辦理結婚登記，更獲贈在地豪鼎飯店幸福饗宴，讓兩人享用幸福套餐，延續新婚氛圍。

(中時 )