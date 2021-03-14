苗栗縣社區營造推動辦公室，搬家進駐公館鄉苗栗特色館園區，以苗栗陶瓷博物館為營運基地再出發，維持輔導、諮詢服務，也開放團體討論空間預約，願成為推動社造的最強後盾。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣社區營造推動辦公室，去年悄悄從苗栗市的城市規畫館，搬家進駐公館鄉苗栗特色館園區，以苗栗陶瓷博物館為營運基地，由返鄉青年專責駐點經營再出發，文創產業科表示，新的社造工作據點今年初正式營運，搬家後仍維持輔導、諮詢服務，也開放團體討論空間預約，願成為推動社造的最強後盾。

原屬於文觀局管轄城市規畫館，移交給勞青處後，活化轉型為青年創業指揮部，原駐點於城市規畫館的苗栗縣社區營造推動辦公室，也搬家到公館鄉苗栗特色館園區重新出發，結合在地特色，以陶瓷博物館為營運基地，作為苗栗社造工作的新據點，由返鄉青年經營，今年初正式營運。

文創產業科表示，為推動社區營造，縣府安排時間主動訪查社區，但坦言會主動運用社造辦公室資源的不多，搬家後約僅有2、3件，不過苗栗縣社區營造計畫已深耕多年，仍有許有社區尚未參與過計畫，今年在推動上，除了持續邀請曾參與過的社區再提案，也將積極媒合與推廣初次接觸的新興社區。

文創產業科指出，社造辦公室搬家，但服務不打折，社區營造推動辦公室，每周二至周六開放，做為輔導團隊的工作據點，強調功能性，並以互助、共享為概念規畫空間，不僅是社區夥伴的後盾，更是串聯在地協會、文史工作者、技藝職人、青年團體的多元文化空間。

社造辦公室存在的目的是為了媒合多方資源，結合社區文化與在地青年力量，加強文化創意的人才培訓，探尋社區潛在價值，發展深度文化之旅，因此不僅規畫課程活動、社造成果展示，也提供各項諮詢輔導及團體討論空間預約，歡迎民眾多加利用，相關資訊可搜尋FB粉絲專頁「文化創意新苗栗」查詢。

(中時 )