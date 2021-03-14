電動車成為許多供應鏈體系的最新佈局重點，然而如何從製造遙想到未來的銷售需求？牛津經濟研究院最新產業報告分析，混合動力和電動汽車的「xEV」有希望成為2021年的市場銷售主流，預計全球xEV銷量占新輕型汽車總銷量的比例，將從2020年的11％增長到2021年的16％，「這是xEV銷售市場占比最高的記錄！」

油電混合車晉升為主場主流車的美好前程才要展開，牛津團隊估，及至2030年，全球xEV銷量占新輕型汽車總銷量的比例，將達到44％。

目前電動汽車的需求加速，在歐洲市場尤為明顯，牛津研究院指出，這可說是受益於政策上的激勵措施，以及嚴格的排放法規，這類汽車的需求增加為德國等汽車製造商，帶來疫後復甦的希望。牛津預估，xEV在歐洲新車銷量中的占比2021年就會達到31％，及至2030年將達到80％。

牛津經濟研究團隊指出，走上可持續成長已是不歸路，這代表著電動汽車最終必須在不依靠激勵措施的情況下，讓汽車廠實現盈利，主要的挑戰將是生產更便宜的電池。電池佔電動汽車成本的大部分，電池成本的下降自2020年代中期已開始，若能與傳統汽油和柴油汽車達到成本平價，並且從2020年代後期開始將比傳統汽車便宜生產，將能推動全球電動汽車銷售增長的加速。

(工商 )