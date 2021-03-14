美國總統拜登上任至今頻繁出走華府，據美媒統計，上任8周來，拜登一共有3個週末在故鄉德拉瓦州度過，另外一個週末在大衛營度過，他曾形容白宮是一座「鍍金的鳥籠」。

美聯社統計，拜登上任以來頻繁返回故鄉德拉瓦州，8周內有3個週末都在故鄉度過，在新冠肺炎疫情警戒尚未解除之際，頻繁返鄉的作法備受檢視。

據美聯社統計，美國總統拜登1月21日就職以來已經過8周，過去8周內，他一共有3個週末在德拉瓦州（Delaware）度過，事實上原本這個數字應該為4，不過其中一趟返鄉計畫因為19兆美元的紓困案被打亂而作罷。另外他也在大衛營（Camp David）度過一個週末。

多位歷任美國總統曾經抱怨被困在白宮，拜登2月接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時也曾表達過同樣感想，坦承和過去生活相比，在白宮的生活猶如住在「鍍金的鳥籠」，他說當初競選時，目標是當總統，不是住進白宮。

為了讓生活增添一點熟悉感，拜登開始經常出走華府。報導指出，週末拜登在德拉瓦州收看超級盃、和幕僚開會、上教堂、和家人共進周日晚餐。美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）曾表示，他們盡量延續周日晚餐的傳統，指出孫子們仍對此非常期待。

美國芝加哥大學（University of Chicago）政治學家郝爾（William Howell）表示，將有132間房的白宮放著，換成較輕鬆的周末聚會能幫助總統放鬆身心。

針對新冠肺炎疫情警戒尚未解除，美國官方仍要求大眾遵守防疫規定、避免不必要的旅行，拜登卻頻繁出走華府，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）緩頰說德拉瓦州威明頓（Wilmington）是拜登的故鄉，「他住在那裡很多、很多年」，而且就像任何一位美國前任總統，「他搭乘稱為『空軍一號』的私人飛機」，「我相信多數美國人都會認為這是特殊狀況。」

不過美聯社也指出，沒有任何一位美國總統是獨自旅行，不管是多私人的飛機，一定都伴隨許多人一起飛，而且所費不貲。除了空軍一號的機組員，總統每次飛行都要帶上特勤人員、白宮官員、記者團、家人，根據地點及目的，還得帶上律師、閣員、甚至是其他貴賓。

總統飛一趟也耗費甚鉅，根據美國國會審計局（General Accounting Office）2019年的報告，前總統川普2017年初從華府飛往佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）的4趟行程約花費1,360萬美元（約新台幣3.83億元），其中約1,060萬美元（約新台幣2.98億元）為飛機運作費用，另外300萬美元（約新台幣8,448萬元）為其他人員的交通、住宿、餐飲等開支。

不過報導也指出，拜登的旅行支出可能會比川普少，因為他搭乘的飛機比較小，航程也比較短。

報導指出，美國總統的假日行程並沒有一定劇本，川普多數時間待在佛州或是紐澤西州（New Jersey）的高爾夫球場；歐巴馬（Barack Obama）因為2個女兒周末要參加球隊訓練及比賽，因此多數時間都待在華府；小布希（George W. Bush）則會回德州的牧場。

(中時新聞網)