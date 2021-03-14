南投市張姓男子，隱身在菜市場內的民宅，以一條龍方式製造毒咖啡，還冒用名車「藍寶堅尼」標誌行銷；南投警方將他逮捕，並查扣毒咖啡571包，訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

以張姓主嫌為首的販毒集團，利用人群混雜的菜市場內民宅，製造毒品咖啡包，自購封口機、包裝袋，而且從進料、混調、裝袋、封口到販賣，以「一條龍」方式經營；而為與其他販毒集團區隔，竟在咖啡包印上國外名車廠牌「藍寶堅尼」標誌LOGO，吸引年輕藥腳，並以每包500元販售牟利。

南投縣警局刑警大隊，持搜索票進入該民宅，現場查扣2、3級毒品咖啡包571包，及包裝袋、封口機、電子磅秤等證物；警方指出，使用新興毒品咖啡包，會造成中毒、休克甚至死亡。

南投縣警察局近來依地區特性，執行緝毒、掃黑、肅槍與查賭等行動，並配合警政署全國同步掃黑專案，檢肅縣內治平對象3人，及幫眾成員21人到案；掃蕩新興毒品分裝場與2級毒品工廠各1件，查獲毒品咖啡包571包、各級毒品139.65公克，及各類毒品案85件。

並且查獲槍械改造工廠，查獲制式槍枝1把、火藥式槍械9把，子彈453顆；另查獲轄區賭博案件30件77人，查扣賭資48餘萬元，淨化治安環境，確保民眾安全。

南投縣警察局強調，為維護民眾免於遭受危害，將持續進行掃黑、肅槍、緝毒及查賭行動，另對黑道幫派及其所經營、圍事或依附場所，加強規畫臨檢勤務，並結合縣府主管機關聯合稽查，維護治安。

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(中時 )