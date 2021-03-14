南韓牙醫師李秀珍名氣不輸人氣網紅，她外型美麗、身材玲瓏有緻，最讓人驚奇的是李秀珍已經52歲，但完全跟「歐巴桑」三個字扯不上邊，被封為「最美牙醫」，而個性直爽的她，透過社群、影音頻道跟粉絲分享生活，連感情世界也不例外，近日便吐露前一段婚姻苦不堪言，老公不但出軌還家暴，集所有渣男元素於一身，讓她決定不忍了離婚。

李秀珍異性緣不斷，甚至有小23歲的小鮮肉男友跟她求婚，但她態度謹慎，不願輕易再走入婚姻，原來她有過一段失敗的婚姻，李秀珍在影片中分享，她跟前夫交往1個月就閃婚，對方大她2歲、身高190公分，非常帥氣，戀愛時感情非常甜蜜，男方對她呵護備至，甚至不願離開她身邊，李秀珍因此不假思索就點頭嫁，但這段婚姻除了留下寶貝女兒是好事外，其他部分根本地獄。

前夫婚後變了一個人，不但出手家暴，甚至趁她懷孕時在外偷情，她還在坐月子，男方就丟下她，跟小三飛去泰國玩，但她卻完全不知道，直到某天發現前夫褲子沾了謎樣白色的東西，才起了疑心，後來是朋友看不下去，說出前夫趁她懷孕時，都跟酒店妹搞在一起，「還隨便向其他女人求婚」，根本是一個超級渣男。

李秀珍更透露，前夫前前後後騙走岳母、也就是李媽媽高達3億韓幣(約台幣8百萬)，至今都沒能把錢還清，李秀珍心死與他離婚，還安慰自己，至少他沒錢，搶不走女兒撫養權，斷開前夫後，孩子跟她姓，李秀珍表示沒想過會這樣跟大家分享自己的慘痛故事，直言時間就是良藥，也警惕女孩們，絕對不要原諒出軌的男生。

李秀珍談前一段婚姻。

(中時新聞網)