蔡英文總統今天肯定中醫藥界對台灣的貢獻，她期許中西醫結合治療的模式，能在臨床上持續發展、精進，造福更多病患。並展望後疫情時代，包括中醫在內，全球的傳統醫學都會更加受到重視，這是「台灣的機會，也是我們的自信心所在」。

蔡英文總統今天上午出席「第91屆國醫節慶祝大會暨第13屆台北國際中醫藥學術論壇大會開幕式」，蔡英文表示，去年疫情爆發以來，中醫藥界就積極發展「中西醫合作治療模式」，受到國內外的關注。像是衛福部中醫藥研究所，和醫界合作研發出「台灣清冠一號」中藥配方。台灣藥廠獲得授權製造後，在歐美國家熱銷，讓世界看見台灣。

能有這麼優異的成果，她認為，都要歸功於中醫藥界長年努力，累積出深厚的研究、研發能量。同時，在中醫師公會全聯會的協助下，台灣實施的中醫、西醫雙軌並行照護體系，也逐漸發展成熟。

蔡英文表示，現在《中醫藥發展法》已經上路，行政院更核定了五年期的「中醫優質發展計畫」，要持續落實中醫師的訓練、中醫精準醫學模式的發展、中醫照護資源的布建等工作。

她承諾會和中醫藥界的好朋友一起努力，讓中醫藥的發展持續走向新的里程碑。中醫師需要的團隊會一起請衛福部來討論。期待中西醫結合治療的模式，能在臨床上持續發展、精進，造福更多病患。

在中藥品質管理方面，蔡英文指出，包括中藥材的邊境查驗制度、檢驗標準、製造品質，以及「台灣中藥典」的編修等等，我們都積極接軌國際標準。從產業競爭力的角度來看，台灣的中藥研發製造、中醫醫療管理、中西醫整合經驗輸出，都具有開拓國際商機，尤其是爭取新南向市場的機會。

展望後疫情時代，她說，包括中醫在內，全球的傳統醫學，都會更加受到重視。「這是台灣的機會，也是我們的自信心所在」。她要特別請擔任國策顧問柯富揚，帶領全聯會的夥伴，持續傳達中醫藥界的建議，除了跟行政部門溝通，也多跟立法院溝通，讓政府的法規、政策能夠越來越完善。

(中時 )