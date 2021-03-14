日本311大地震滿10周年，蔡英文總統今天提醒民眾，要記得當年地震引發核災的教訓，她重申，重啟核四並不可行，呼籲堅定落實能源轉型，也期盼台灣和日本，繼續攜手克服挑戰，疫情後早日恢復緊密的交流！

2011年日本當地時間3月11日14時46分在日本東北地方外海發生規模9.0的地震。不久引發海嘯，造成一系列災害，這也是日本史上最大的天然災難。震後日本福島第一核電廠的緊急核心冷卻裝置被啟動，反應爐雖自動停止運行，但之後確認已有放射性物質泄漏。

由於珍愛藻礁公投連署，讓外界再度關注台灣缺電危機，以及供電能源的選擇，蔡英文總統繼日前在民進黨中常會表明「核四絕對不是選項」之後，今天在臉書呼籲國人「免於核災威脅，一起迎向希望的明天」。

她說，日本311震災滿10年，這個週末，日本台灣交流協會和中華文化總會 在台北華山文創園區合辦「日台之心音樂會市集」，民間團體也舉辦了「福島10年，告別核電音樂會」。

蔡英文提醒民眾，我們都要記得，當年地震引發核災的教訓，「重啟核四並不可行，只有堅定落實能源轉型，台灣才能擁有安穩又有競爭力的明天」。

她在臉書分享滅火器樂團創作的《希望の明日》給大家！並強調，期盼台灣和日本，繼續攜手克服挑戰，疫情後早日恢復緊密的交流！

(中時 )