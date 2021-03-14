五條港商圈協會舉辦愛情市集呼應白色情人節，600份繫上的紅線青蔥被搶光。（程炳璋攝）

偷挽蔥，嫁好尪，中西區天壇暨五條港商圈的市場生態與愛情息息相關，14日逢白色情人節，搭配台南市首廟天壇月老祠，在忠義路上封街舉辦「新春開五與神同行」市集，打造台式情人節浪漫風情，600份繫上紅線的青蔥瞬間被索取一空。

中西區五條港商圈範圍包括有「婚紗一條街」的民生路，有金飾店林立的西門路，另有不少花店、婚俗禮品店，一直是台南市民結婚辦喜事選擇之處。商圈生態與情人節氣氛緊密連結，搭配台南首廟天壇月老祠，決定炒熱情人節話題。

天壇暨五條港商圈發展協會理事長侯美惠表示，原本要辦在2月西洋情人節的活動，因為台灣新冠肺炎疫情突然升溫，臨時取消，改在白色情人節登場。

今年的商圈以「蔥」為主題打造情人節話題，民眾先在市集旁的天壇月老祠拜拜，蓋活動手章，再向主辦單位索取繫上紅線的青蔥，找對象的祈求好桃花，象徵「挽蔥嫁好尪」，沒對象的祈求運氣，象徵「挽蔥好年冬」，600份蔥被秒殺討光光。

台南市長黃偉哲表示，五條港地區可說是中西區歷史紋理最為豐富之處，有保存最完善的神農老街，有婚紗店林立的民生路與婚俗禮品與金飾的西門路，商圈範圍充滿愛情文化色彩。

現場插滿整排的青蔥，每根蔥都繫上紅線，滿滿的台式浪漫，讓期待愛情到來的單身者躍躍欲試，將蔥搶回家紀念。

(中時 )