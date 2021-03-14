新北市環保局今舉辦「優良定檢站頒獎典禮」，榮獲「特色定檢站」的4家車行皆各具特色，如三重區頭前庄汽車公司首創機車雙檢合一政策，更提供重型機車車友一站式服務，讓車主在同一地方完成雙項檢驗；汐止區永湛車業公司不僅熱心協助車主辦理淘汰老舊機車補助，還提供無線網路及手機充電等服務，讓客戶等待驗車時不無聊。

今日活動由環保局副局長張旭彰頒獎，共遴選出5家金站獎、15家優良定檢站，並從中再選出4家具特色的定檢站；張旭彰表示，新北市應定檢機車數量達153萬輛，機車定期排氣檢驗，在機車汙染排放管制方面，扮演舉足輕重角色。

張旭彰說，定檢站的服務態度與檢測品質，往往會直接影響民眾觀感與定檢率，新北市570家定檢站數量為全國之冠，另針對部分偏遠地區如石碇、平溪、雙溪、坪林、石門及烏來等未有設置定檢站的6區，提供機動性機車排氣到檢服務，目前偏遠地區到檢率將近60％。

環保局表示，金站獎部分，三重區昆輝機車行已經連續9年獲獎，熱心的服務態度使民眾每年都主動回來做機車定檢；國葉車業公司及富順車業行皆為超過30年的老店，也是新北市第一批申請定檢站的車行，除了服務態度及專業技術讓民眾信任外，也針對老店門面改造，使店面煥然一新，讓評審們印象深刻而獲肯定。

獲得「特色定檢站」的4家車行皆各具特色，如獲得「潔淨定檢站獎」的板橋區大鑫車業行，老闆陳先生為第二代經營，場地保持明亮乾淨整潔，其展示間與檢驗場地分別隔開設置、運用3C產品，錄影檢測過程由手機監控；獲得「驗車神槍手獎」的三重區頭前庄汽車公司，更是首創機車雙檢合一政策，負責人陳老闆先成立重型機車監理站代驗場，後再申請環保局機車排氣檢驗站，提供重型機車車友一站式服務，讓車主省時外又可避免漏檢致受罰，創造雙贏。

獲得「友善定檢站獎」的汐止區永湛車業公司，不僅熱心協助車主辦理淘汰老舊機車補助，並擴大店面設置獨立客戶休憩區整潔舒適寬敞，並提供無線網路及手機充電等服務讓客戶等待驗車時不無聊；獲得「車友之家獎」的樹林區裕晟機車有限公司，負責人周老闆將店內顧客休息區與維修、檢驗區分開設置，檢驗區並設有廢氣收集設施，更定期以簡訊提醒車主回檢。

(中時 )