救難人員接觸到阿嬤，發現其四肢無力、皮膚有被蚊蟲叮咬痕跡，且有脫水情形，所幸意識清楚、生命跡象穩定，趕緊給予靜脈注射，並由救護人員送往醫院治療。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

鳳林阿嬤10日午後騎1輛紅色機車外出採野菜後，就失去音訊，經警義消等40多人連5日地毯式搜尋，今天終於在光復鄉大興社區附近一處芒草叢生的田中央找到她了。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮瑞穗鄉富興村一名88歲吳姓阿嬤，10日午後騎1輛紅色機車外出採野菜後，就失去音訊，經警義消等40多人連5日的地毯式搜尋，今天終於在大興社區附近一處芒草叢生的田中央找到了，不過阿嬤目前身體十分虛弱，已送往醫院救治。

瑞穗鄉富興社是全台最大土鳳梨產地，社區發展協會總幹事楊清茂高齡88歲母親「吳阿陰」，患有失智症，10日騎車外出後遲遲未歸，家屬心急找人，隨後在大興社區1處公墓附近尋獲其機車，不過仍不見阿嬤蹤影。

因阿嬤丈夫一個月前剛過世，常問家人「丈夫去哪了」，家屬擔心阿嬤被「魔神仔」帶走，這幾天也依傳統習俗放鞭炮，想藉此嚇走魔神仔。而警方根據家屬提供資料，身高約150公分，失蹤時身穿藍色羽絨外套等，地毯式搜尋大農大富平地森林園區，及大興、大富社區與周邊山區，也出動空拍機俯瞰縱谷尋找阿嬤。

所幸消防隊今天下午1點45分左右，接獲台9線救難協會通報，在阿嬤機車停放處北側約600公尺，一處佈滿芒草的荒廢田地中央，發現阿嬤倒臥於此。救難人員趕抵現場後，因芒草過高，且十分密集，無法前往確切位子，最後憑著台9線救難協會施放的衝鞭炮聲，前往救援。

救難人員接觸阿嬤後，發現其四肢無力、皮膚有被蚊蟲叮咬痕跡，且有脫水情形，所幸意識清楚、生命跡象穩定，趕緊給予靜脈注射，並由救護人員送往鳳榮醫院治療。

針對阿嬤失蹤這5天，如何求生，阿嬤孫子楊泰昌說，阿嬤平時有到山上採野菜習慣，據自己研判，當時可能因車子拋錨，無法順利騎車回家，加上有失智症狀，想不起回家的路，因而走到大興附近一處芒草叢生的田裡。

楊泰昌說，阿嬤野外求生能力很強，據阿嬤透露，這5天都靠著芒草芯充飢，不過找到她時，身上的羽絨外套、鞋子等物都已經不見，僅著單薄衣物，所幸找到的地方芒草十分密集，能夠遮風避雨，讓她度過這5天。

(中時 )