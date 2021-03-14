畢書盡將於下半年二度攻蛋。（翻攝IG）

今（14日）是白色情人節，畢書盡（Bii）下午無預警在IG開直播送來好消息，近來忙著錄音、創作寫歌、編曲等後製的他，除了今年一定會發行新專輯，下半年確定二度攻蛋，已拿到小巨蛋檔期的他開心地說：「今年很多活動要跟大家見面，所以請你們一定要保重身體，如果演唱會可以巡迴，一定會帶著它到各個國家去唱。」許多粉絲敲碗他再唱高雄巨蛋，Bii說：「也有機會，但先辦小巨蛋，2021了，本來去年要做的事，今年一定要先完成。」

此外，他宣布之後將統整自己的官方、私人IＧ帳號，「因為二個帳號大家會困惑要追蹤哪一個才對，我稍微想了一下，這樣大家跟我都會搞錯、混亂，與公司團隊討論後決定只經營官方帳號，之後私人生活分享也會放在官方帳號上。」直播中有歌迷詢問他今年有無演戲規劃？Bii表示今年工作主力放在新專輯、演唱會，時間應該不夠接拍戲劇。

(中時 )