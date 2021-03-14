懷疑前妻外遇犯殺機？新竹縣關西鎮14日驚爆情殺，62歲的陳姓男子疑因懷疑已離婚的前妻陳女外遇，誘騙前妻返家後，疑似在20分鐘殺死陳女，隨後又在家內輕生，警消到場後，陳女已明顯死亡、陳男送醫急救，全案警方仍在調查中。

據了解，陳男與同齡的陳女18歲就結婚，因陳男有言語、肢體暴力傾向，兩人兩度結婚又離婚，最後一次離婚約於2年前，去年底陳女因受不了陳男家暴而申請保護令，將名下房子留給陳男居住，自行另外租屋，遠離家暴男。

未料，陳男14日上午將陳女叫回家，陳女11點半許進屋，未料約20分鐘許，陳男就打給女兒，自稱失手殺了母親，又在家中輕生，陳男的女兒立即打電話報案，關西消防分隊到場時，陳女已明顯死亡，立即將陳男送醫急救。

熟悉內情人士指出，陳男酒後性情大變，口角不斷又動手動腳，死者不堪忍受，因此兩度離婚，又搬出租屋。據了解，陳男一直懷疑陳女有外遇，但親友澄清「絕無此事」，且兩人已經離異。

死者親友表示，陳男在當保全，上午還看到陳男下班後脫掉保全制服後，在家裡休息，由於案發地點鄰近就是陳女的親友家，且上午祭祖，有60、70名親友團聚在附近，死者親友也不解陳男怎敢如此大膽，令親友難過又憤怒不已。

親友指出，陳女個性好又善良，但受不了陳男數度言語、肢體暴力，曾要陳男搬走，陳男卻又揚言「放火燒屋」，使陳女有屋住不得，只好租屋另居。，兩人子女均已成年，女兒已婚不在家，兒子也在外工作。

陳男就醫後無生命危險，警方仍在調查全案、釐清始末，待陳男清醒後做筆錄，釐清案情，陳女則待下周四解剖。

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(中時 )