24歲女星蔡瑞雪擁有烏茲別克和藏族血統，從學生時代就被封「北一女神」，又因穿韓服影片紅到南韓，到當地打拚一陣子後回到台灣發展演藝事業，曾演出電影《殮魂師》、《陪你很久很久》等。過去形象氣質甜美的她很少裸露身體，近日難得PO出養眼照，被不少網友讚美身材越來越好。

蔡瑞雪最近到墾丁度假，她享受國境之南的艷陽，僅穿細肩帶運動內衣和短褲就到飯店頂樓做日光浴，笑稱：「好像來到國外，早起曬太陽行光合作用，好喜歡墾丁的一切」。照片中，她頂著金黃色的長髮，臉上畫著甜美淡妝，穿著單薄、慵懶的趴躺在泳池邊，露出深邃事業線及腹部川字肌，結實又性感的體態驚為天人，許多粉絲忍不住驚呼：「瑞雪ㄋㄟㄋㄟ好像越來越大（？）好漂亮」、「女神」、「這沒道理啊，仙女一般」、「是想辣死人喔」、「身材變好了」。

蔡瑞雪近年來積極運動，常常透過社群網站上傳健身心得，她表示自己過去結束工作後，總是會想賴在床上休息，想不到壓力沒有釋放到就算了，反而還越來越大，開始運動後身心靈狀態都變好了，「沒有運動舒壓還會有罪惡感！」

蔡瑞雪熱愛皮拉提斯、瑜伽搭配有氧運動，能雕塑體型、喚醒平常不會使用到的肌肉，更可以早上做皮拉提斯、晚上再到健身房重訓，表示身體痠到快哭出來，但卡路里也跟著燃燒殆盡。

(中時新聞網)