過程刺激又燒腦，讓不少學生直呼「超有挑戰性！」（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市教育局日前與台灣師範大學、科技北區輔導中心等共同舉辦「START智慧小車競賽」，由台師大師生研發智慧小車，競賽學生須以圖像化程式操縱智慧小車，搭配運算思維、機構設計以及創造力，才能圓滿達成任務獲得高分，吸引6縣市、297位選手參與，過程刺激又燒腦，讓不少學生直呼「超有挑戰性！」

「START智慧小車競賽」在江翠國中登場，北北基桃宜花6縣市共97隊、297位選手參與；教育局介紹，智慧小車車體由台灣師範大學科技系師生共同研發，比賽時小組組員必須利用2台智慧小車，一方負責程式控制，另一方則為手機遙控，團隊合作合力解決難題，才能達成任務。

「比賽過程超刺激！」新北市蘆洲國小獲得最佳造型獎，參賽學生李沂恩及溫彥勛表示，程式中很多小細節要調整，學習到智慧控制是很複雜的，透過這次比賽，讓他們對程式更有興趣，希望以後還有機會挑戰。

榮獲國中組特優的基隆市銘傳國中學生黃浩庭則說，這次比賽是第一次接觸Arduino，比賽前一晚擔心來不及把程式寫完，團隊一起想辦法解決，讓他印象特別深刻，這次比賽也看到其他隊伍很有創意的想法，值得學習。

(中時 )