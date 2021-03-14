8歲就與家人定居台灣的阿巴西，即將入籍彰化成為正港的彰化囡仔，也吸引民眾目光。（彰化縣議會提供／吳建輝彰化傳真）

輔仁大學李沛澄。（彰化縣議會提供／吳建輝彰化傳真）

評審從左至右有彰化籃委會副主委呂龍麒、中華民國籃球協會祕書長李雲翔、輔仁大學總教練楊哲宜、中華男籃國家隊執行教練鄭志龍。（彰化縣議會提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣議長同時也是中華籃協理事長謝典林，打造彰化青年籃球隊，14日下午2點在彰化成功高中舉行甄選，一共吸引29位好手同場較勁，像是輔仁大學李沛澄、台灣體育大學吳忠宏，還有人稱世新黑豹的阿巴西、中華隊白隊國手藍少甫等，當然評審也各個來頭不小，中華籃協會祕書長李雲翔、輔仁大學總教練楊哲宜，還有人稱籃球博士的鄭志龍，替彰化青年籃球隊員把關，堅強的陣容可望為彰化籃球注入一股強心針。

14日下午成功高中聚集許多籃球好手及大咖球星，齊聚一堂為彰化籃球努力，下午2點一路徵選到5點，預計錄取20位球員，多半是彰化在地的青年球員，其中較特別的是8歲就與家人定居台灣的阿巴西，即將入籍彰化成為正港的彰化囡仔，也吸引民眾目光。

而評選項目從熱身開始，雖然不列入計分，但對於評審的映象分數也算是相當重要，接續開始基本動作測驗，從1分鐘5定點上籃、1分鐘3分球投籃、全場基本動作組合，在進行分組對抗比賽等等，考驗小小選手的基本功，以及團隊默契。

彰化縣議長謝典林表示，自他擔任籃球協會理事長以後，大力推廣籃球運動，彰化已經逐漸變成籃球重鎮，不但是PLG職業籃球聯盟台新夢想家的主場，也持續爭取超級籃球聯賽、威廉瓊斯盃等重要賽事在彰化體育館舉辦，而為了挖掘更多在地青年選手，特別組成彰化青年籃球隊，希望能留住更多人才在彰化，未來有朝一日，能夠為彰化爭光。

(中時 )