陸媒14日報導，大陸全國人大常委會委員長栗戰書作「全國人民代表大會常務委員會工作報告」指出，今後一年的主要任務包括：抓緊研究數位經濟、互聯網金融、人工智慧、大數據、雲端運算等新技術新應用領域的相關法律制度，以法治促進和保障新業態、新模式健康發展。

新華社報導，上述報告從六個方面回顧十三屆全國人大三次會議以來的主要工作：一、加強憲法實施和監督，維護國家法治統一。二、圍繞中共和國家工作大局，順應人民期盼，加強重點領域立法。三、堅持寓支持於監督之中，依法開展法律監督和工作監督。

四、堅持代表主體地位，支持和服務代表依法履職。五、服務國家外交大局，發揮人大外事工作的職能作用。六、加強履職能力建設，不斷提升常委會自身建設水準。

關於今後一年的主要任務，報告指出：一、切實加強憲法實施和監督，維護憲法尊嚴和權威。二、切實加強重點領域、新興領域、涉外領域立法，不斷提高立法品質和效率。三、切實加強監督工作，確保國家機關依法履行職責。

四、切實加強代表工作，更好發揮人大代表作用。五、切實加強人大外事工作，深化和拓展各層級各領域交流合作。六、切實加強自身建設，鞏固履職的思想政治組織基礎。

(工商 )