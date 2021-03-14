台中市議員邱素貞與國光里長陳雅惠前往東南區東信、大興、南門、新建國市場等多座福德祠參拜，祈求風調雨順、國泰民安。（台中市議員邱素貞服務處提供／盧金足台中傳真）

農曆二月二日是福德正神「頭牙」的日子，各地福德祠一早就湧入許多信眾參拜，交通部長林佳龍14日與立委黃國書、市議員邱素貞等人到台中最大公有零售市場「建國市場」參拜土地公，相傳土地公生日向土地公祈求心願最靈驗，各地土地公廟香火鼎盛。

今日一早南區國光里福正宮舉行土地公誕辰祭祀典禮「頭牙」，廟方準備甜與鹹口味的湯圓讓民眾享用，現場熱鬧滾滾。

林佳龍跑行程馬不停蹄，今日特別與黃國書、邱素貞、何敏豪服務處代表等人到建國市場參拜土地公，林佳龍與建國市場攤商都是舊識，熱絡問候。

邱素貞一早分別前往東南區東信、大興、南門、新建國市場等多座福德祠參拜，並與女兒國光里長陳雅惠、福正宮管委會主委賴坤柱等人到福正宮上香祭拜，祈求風調雨順、國泰民安。

依據民間宗教習俗，每逢農曆初2、16兩天都要「做牙」祭拜土地公，農曆新年過後第一次做牙，農曆2月2日這一天，被稱「頭牙」，深受民眾重視。

土地公是大家最親近的地方神祇，也是與土地關係最密切的神明，長久以來受到民眾的尊敬。

邱素貞說，「頭牙」也是土地公生日，民間有拜湯圓、吃湯圓、演戲酬神等鄉土活動，希望藉這個民俗節慶，提醒大家關心地方、敦親睦鄰，一起愛護區里。

(中時 )