刑事局除暴特勤隊攻堅藏身在宜蘭民宿的詐騙機房。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真）

藏身在宜蘭民宿的詐騙集團，遭警方壓制逮捕。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真）

31名詐團成員都被收押。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真）

警政署連日來嚴打黑幫，經分析幫派賴以維生的資金流發現，多數黑幫都有涉及詐騙集團犯罪。刑事局報請宜蘭地檢署指揮，11日在宜蘭冬山、五結鄉的2處豪華民宿，動員特警攻堅破獲2處專騙大陸人的電信詐騙機房，逮捕31名嫌犯，全數遭聲押獲准，創下宜蘭地院歷年來單一案件收押最多人紀錄。

警方調查，28歲昂姓男子有黑道角頭背景，10年前曾被高雄市警局依組織犯罪蒐報逮捕，近年改做電信詐騙。警方發現，近年詐團回台設置機房後，為掩人耳目，常會租用偏鄉風景區的民宿做為據點，約1、2周就轉移陣地，包括南投、花蓮和宜蘭，都被查獲過民宿被租用做詐騙機房。

日前刑事局接獲檢舉，指宜蘭風景區的豪華民宿，被包棟做電信詐騙機房，11日動員當地警力和刑事局除暴特勤隊收網攻堅，逮捕28男、3女等31名嫌犯。

警方說，該組織成員利用操作手機及平板電腦等設備，透過跳版軟體方式，假冒電信局人員先讓民眾誤信證件遭冒用盜辦帳號上鉤，再佯稱司法人員、金管會科長訛騙大陸被害人提供銀行帳戶監管及匯款根據查扣證物顯示，初估昂姓男子的機房，1周就詐騙獲利700萬元，31嫌都被依詐欺、組織犯罪等罪移送，均聲押獲准，全案擴大偵辦。

(中時 )