邱群琋（中）預告下季HBL要有更出色的表現。（陳怡誠攝）

睽違12年，HBL高中籃球甲級聯賽全明星賽再度舉辦，由女生組表演賽率先登場，由北一女中「閃電俠」宋瑞蓁擔任隊長領軍的白隊，靠著犀利的三分外線在第3節要回領先，最終63比55獲勝，永仁高中邱群琋以14分、11籃板、6抄截精彩數據，榮膺本屆HBL明星賽MVP。

邱群琋賽後直呼沒想到自己是明星賽MVP，「真的嚇超大一跳。但我會把這個榮耀作為提升自己的動力，帶著這個感覺面對下一個挑戰，呈現最好的自己，也期許下個賽季自己高三、HBL最後一個季，可以在聯賽也贏得MVP這個獎盃。」

開賽雙方失誤偏多，直到首節剩7分44秒，才由白隊宋瑞蓁首開得分紀錄，完成一記三分打，半場打完白隊24比21領先，下半場開打紅隊6比0小高潮超車，但白隊隨後在李思嬡、邱群琋連進3記三分球幫助下再度要回領先，就此領先至終場。

除了邱群琋，白隊張聿嵐贊助12分、6籃板、6助攻，表現同樣相當搶眼，才高一的她下季表現也值得期待，白隊隊長宋瑞蓁則斬獲11分，王禹雯10分、8籃板、7抄截、3阻攻；紅隊以109學年HBL女子組冠軍賽MVP郭虹廷14分最高，她另有8籃板、6抄截，艾郁婕13分、12籃板。

HBL明星賽女生組表演賽白隊隊長宋瑞蓁（右）在對手防守下尋找傳球機會。（陳怡誠攝）

(中時 )