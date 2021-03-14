台北市西區獅子會前會長黃明發，為完成愛妻幫助母校竹山高中弱勢學生的遺願，號召獅子集資，提供3名在校生每年每人2萬元的獎助學金，贊助考取卓越國立大學學生的學費，並捐贈10萬元供學校舉辦藝術工坊及成果展。

黃明發從事土地開發及建築管理事業，他的妻子林素嬌是鹿谷小半天人，畢業於竹山高中，生前是賢內助，更是打拚事業的好夥伴，但命運作弄人，林素嬌不幸於3年前因心臟疾病辭世。

黃明發表示，他的太太非常優秀，高中考上明星女中，但因家境因素，轉學回竹山高中就讀，而且放棄升大學的機會，直接就業幫忙分擔家計，而因家境未能讀大學就，是她人生的遺憾，生前就曾常提及，希望有機會能回母校，協助貧困的孩子安心求學。

竹山高中退休老師陳希玲，與黃明發的岳母住在同棟大樓，因此，黃明發就透過陳希玲，向學校表達希望完成太太的心願；「冥冥之中，似乎是她牽著我的手，回到母校竹山高中，幫助弱勢的孩子。」

黃明發更號召台北市西區獅子會獅友，包括前會長顏裕人、現任會長蔡孟哲、副會長王建河及張智程、榮譽顧問黃春成及總監簡正彥等人集資，由學校推薦3名在校生，提供每年每人2萬元的獎助學金，為鼓勵學生努力向上，也將由獅友資助考取卓越國立大學學生的學費。

台北市西區獅子會並捐贈10萬元，協助竹山高中廣告設計科、多媒體設計科，辦理寒暑假藝術工坊及畢業成果展的經費。

(中時 )