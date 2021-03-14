台中市勞工局3月16至26日舉辦「光電產業及精密機械產業」系列徵才，連續11日接力辦理11場次徵才活動，提供1500工作機會。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府指出，根據人力銀行調查，高達9成5企業在農曆年後有徵才計畫，且平均一家企業將釋出16.7個工作機會，創7年來新高。勞工局延續企業徵才熱，於3月16至26日舉辦「光電產業及精密機械產業」系列徵才，連續11日接力辦理11場次徵才活動，提供1500工作機會。

勞工局代理局長羅群穆表示，台中企業自去年下半年起便接獲大量國外訂單，用人需求大幅提升，隨疫情舒緩使今年就業市場更加熱絡；市府也持續提供企業與勞工協助。

今年初辦理營造業系列、年後轉職系列徵才釋出超過1,200個職缺，此次「光電產業及精密機械產業系列徵才」3月16至26日，連續11天舉辦11場次徵才活動，招募生產技術員、產品設計開發工程師及製造主管等共1500個就業職缺，促進市民穩定就業。

勞工局表示，此次光電產業系列徵才網羅大立光電、先進光電、今國光學等優質廠商，共計辦理6場次徵才活動，其中先進光電開出薪資最高4萬2000元包裝作業員工作。

此外，精密機械產業系列徵才邀集巨大機械、明昌國際、壯佳果股份有限公司等廠商，共計辦理5場次徵才活動，壯佳果股份有限公司月薪上看5萬元；另不需經驗職缺超過730個、學歷不拘則有400個工作機會。

台中市就業服務處長李美麗強調，今年3月除有光電產業及精密機械產業系列徵才活動，將於3月27日與中興大學合辦上半年度最大場就業博覽會，總計邀請65家廠商釋出5500個職缺，3月份便開出逾7000個工作機會，對求職者是一大利多。

(中時 )